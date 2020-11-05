Başakşehir yenilgisi sonrası ManU'da Pochettino sesleri

Premier Lig'de 15. sırada yer alan Manchester United'da son olarak alınan Başakşehir yenilgisi, teknik direktör Solskjaer'in koltuğunu iyice salladı.

Manchester United, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre; Ole Gunnar Solskjaer ile son 9 maçta gelen 4 mağlubiyet ve oyunun da giderek kötüye gitmesi sonrası yeni adım atıldı.

Başakşehir mağlubiyeti ve ortaya konan kötü görüntü de Manchester United yönetimini harekete geçirdi.

Menajerler aracılığıyla Pochettino'ya, bu sabah Manchester United'dan teklif gitti. Everton maçından sonra Arjantinli hoca ile anlaşmanın duyurulacağı bilgisi de verildi.

Manchester United yönetiminde hala Solskjaer'e destek olanların da bulunduğu, ancak Başakşehir yenilgisi sonrası değişim isteyenlerin sesinin daha yüksek çıktığı da vurgulandı.

POCHETTINO FİTİLİ ATEŞLEDİ

Pochettino, pazartesi günü Monday Night Football'a yaptığı açıklamada, "Tekrar sahalara dönmeye hazırım. Oyunun içinde olmayı istiyorum. Çalışmak, antrenman yapmak ve takımımı hazırlamak istiyorum. Umarım en kısa sürede çalışmaya geri dönerim. Bir takımla anlaşmayı iple çekiyorum." demişti.