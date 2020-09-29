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    Başkandan futbolculara 5 kilometre yürüyüş cezası

    Portekiz'de Sao Joao de Ver'e 1-0 yenilen Lusitania Lourosa'da kulüp başkanı Hugo Mendes, maç sonu oyuncularını tesislere kadar yürüttü.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 15:16
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 15:16
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    Başkandan futbolculara 5 kilometre yürüyüş cezası

    Portekiz Kupası'nda Lusitania Lourosa, ilk maçta yerel rakip Sao Joao de Ver'e 1-0 yenildi.

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

    Sosyal medyadan, takımın 5 kilometre ötedeki kulüp tesislerine yürüyerek gittiğini gösteren video yayınlandı.

    Kulüp Başkanı Hugo Mendes, oyuncuların kendi formsuzluklarına ceza için bu kararı aldığını duyurmasına karşın; kamuoyundan tepki gelmekte gecikmedi.

    Başkandan futbolculara 5 kilometre yürüyüş cezası - İZLE

    Portekiz Oyuncular Birliği (SAFP); kulübün, takım otobüsünün ayrılma emrini verdiğini söyledi ve birlik olarak Lourosa başkanından, derhal özür dilemekten başka bir şey beklemediklerini belirtti.

    SAFP ayrıca, kulüp kararını "acınacak" olarak nitelendirdi.

    Portekiz'de Lig Kupası'na 4 ligden 165 takım katılıyor. Kupaya en üst lig takımları 3. turdan dahil oluyor.

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