Başkandan futbolculara 5 kilometre yürüyüş cezası

Portekiz'de Sao Joao de Ver'e 1-0 yenilen Lusitania Lourosa'da kulüp başkanı Hugo Mendes, maç sonu oyuncularını tesislere kadar yürüttü.

Portekiz Kupası'nda Lusitania Lourosa, ilk maçta yerel rakip Sao Joao de Ver'e 1-0 yenildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Sosyal medyadan, takımın 5 kilometre ötedeki kulüp tesislerine yürüyerek gittiğini gösteren video yayınlandı.

Kulüp Başkanı Hugo Mendes, oyuncuların kendi formsuzluklarına ceza için bu kararı aldığını duyurmasına karşın; kamuoyundan tepki gelmekte gecikmedi.

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Portekiz Oyuncular Birliği (SAFP); kulübün, takım otobüsünün ayrılma emrini verdiğini söyledi ve birlik olarak Lourosa başkanından, derhal özür dilemekten başka bir şey beklemediklerini belirtti.

SAFP ayrıca, kulüp kararını "acınacak" olarak nitelendirdi.

Portekiz'de Lig Kupası'na 4 ligden 165 takım katılıyor. Kupaya en üst lig takımları 3. turdan dahil oluyor.