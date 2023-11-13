Başkent derbisinde Lazio ile Roma yenişemedi

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İtalya Serie A'nın 12. haftasındaki başkent derbisinde Lazio, Roma'yı ağırladı.
Karşılaşmanın 15'inci dakikasında Felipe Anderson'un pasında topa gelişine vuran Luis Alberto, üst direği geçemedi ve Lazio gol fırsatından yararlanamadı.
Derbi golsüz sona erdi
İki takımında fırsatları değerlendiremediği mücadele başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.
puanını 12'ye yükselten Lazio ligde 10. sırada yer alırken puanını 18 yapan Roma ise 7.sırada kendisine yer buldu.
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