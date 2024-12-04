Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i tek golle eledi

Haber Merkezi
Almanya Kupası son 16 turu mücadelesinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i ağırladı.
Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Bayern Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 69. dakikada Nathan Tella kaydetti.
NEUER ATILDI
Mücadelenin 17. dakikasında Bayern Münih'te kaleci Manuel Neuer, rakibine müdahalesi sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, tur atlayan taraf olurken Bayern Münih ise turnuvaya veda etti.
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