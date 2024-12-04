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Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i tek golle eledi

Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i tek golle eledi Bayer Leverkusen, Almanya Kupası son 16 turu mücadelesinde konuk olduğu Bayern Münih'i 1-0 yendi ve bir üst tura yükseldi.