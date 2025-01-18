Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach'ı üç golle yıktı

Almanya Bundesliga'nın 18. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.
BayArena'daki maçı ev sahibi takım Bayer Leverkusen, 3-1'lik skorla kazandı.
LEVERKUSEN, 3 GOLLE KAZANDI
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada ve 62. dakikada penaltıdan Florian Wirtz ile 74. dakikada Patrik Schick attı. Konuk ekip Mönchengladbach'ın tek golü 90. dakikada Tim Kleindienst'tan geldi.
Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen, bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 8 maça yükseltti.
LEVERKUSEN, TAKİBİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 41 puana yükseldi ve 45 puanlı lider Bayern Münih'i takibi sürdürdü. Mönchengladbach, 24 puanda kaldı.
Bayer Leverkusen, ligin gelecek haftasında Leipzig deplasmanına gidecek. Mönchengladbach, sahasında Bochum'u ağırlayacak.
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