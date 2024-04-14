Bayer Leverkusen, Bundesliga’da şampiyonluğunu ilan etti Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 29. haftasında evinde Werder Bremen'i 5-0 yendi. Bu sonuçla Xabi Alonso'nun ekibi tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu kazandı.

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Almanya Bundesliga’nın 29. hafta mücadelesinde Xabi Alonso’nun çalıştırdığı Bayer Leverkusen ile Ole Werner yönetimindeki Werder Bremen karşı karşıya geldi.

Bay Arena’da oynanan müsabakada ev sahibi Leverkusen, baştan sona üstün bir oyun sergileyerek rakibini 5-0’lık skorla mağlup etti.

Leverkusen Almanya'da ilk kez şampiyon oldu

Bu sonuçla Leverkusen 119 yıllık tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonu olmayı garantiledi.

Bayer Leverkusen, ligin son 5 haftasına en yakın takipçisi Bayern Münih'in 16 puan önünde girdi ve Bayern Münih'in 11 yıllık şampiyonluk serisini bozmuş oldu.

Şampiyonluk, 5 golle geldi

Leverkusen'e şampiyonluğu getiren golleri; 25. dakikada penaltıdan Victor Boniface, 60. dakikada Granit Xhaka, 68, 83 ve 90. dakikalarda ise Florian Wirtz kaydetti.

Leverkusen, bu sezon yenilmedi

Bu sezon oynadığı 43. resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Bayer Leverkusen, Bundesliga'da şu ana kadar oynadığı 29 maçta sadece 4 beraberlik alırken 25 kez de galip geldi.

Xabi Alonso, ilk başarısını kazandı

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'in başına geçen İspanyol teknik adam Xabi Alonso da kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Şampiyon Leverkusen, Dortmund'la karşılaşacak

Şampiyon Leverkusen bu sonuçla birlikte 79 puana ulaşırken, Werder Bremen 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında şampiyon apoleti ile çıkacak olan Bayer Leverkusen deplasmanda Borussia Dortmund'a konuk olurken, Werder Bremen evinde Stuttgart ile karşılaşacak.