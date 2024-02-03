Bayer Leverkusen, Darmstadt'ı mağlup etti Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 20. haftasında deplasmanda Darmstadt 98'i 2-0'lık skorla yendi.

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Almanya Bundesliga'nın 20. hafta mücadelesinde Darmstadt 98 ile lider Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Stadion am Böllenfalltor'da oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk takım Bayer Leverkusen oldu.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 33 ve 52. dakikalarda Nathan Tella attı.

Leverkusen, Bayern Münih'i konuk edecek

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 20 maç sonunda 16 galibiyet ve 4 beraberlikle 52 puana ulaştı. Darmstadt ise 11 puanda kaldı.

Leverkusen, ligde gelecek hafta sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Darmstadt ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.