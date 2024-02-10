Bayer Leverkusen evinde Bayern Münih'e şans tanımadı

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında zirve yarışını doğrudan etkileyen maçta Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
BayArena'daki oynanan müsabakayı ev sahibi takım Bayer Leverkusen, 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Josip Stanisic, 50. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+5. dakikada Jeremie Frimpong attı.
Boey, 81 dakika oynadı
Bayern Münih'te Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, ilk 11'de başladığı maçta 81 dakika sahada kaldı.
Leverkusen, mağlubiyet görmedi
Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen, Bayern Münih galibiyetiyle birlikte yenilmezlik serisini sürdürdü. Leverkusen, bu sezon 31 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Bayern Münih, 50 puanda kaldı
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, puanını 55'e yükseltti. Bayern Münih, 50 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Heidenheim deplasmanına gidecek. Bayern Münih, Bochum ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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