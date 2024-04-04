Bayer Leverkusen finale yükseldi

ensonhaber.com
Almanya Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'u ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 7'de Jeremie Frimpong, 20'de Amine Adli, 35'te Florian Wirtz ve 60'da penaltıdan bir kez daha Florian Wirtz kaydetti.
Finalde rakip Kaiserslautern
Bu sezon çıktığı 40 resmi maçta da yenilmeyen Bayer Leverkusen, 25 Mayıs'ta oynanacak finalde bir diğer Bundesliga 2 ekibi Kaiserslautern'in rakibi oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış