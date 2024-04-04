Bayer Leverkusen finale yükseldi Bayer Leverkusen, Almanya Kupası yarı finalinde Fortuna Düsseldorf'u 4-0 mağlup ederek final biletinin sahibi oldu.

ensonhaber.com

Almanya Kupası yarı finalinde Bayer Leverkusen, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'u ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 7'de Jeremie Frimpong, 20'de Amine Adli, 35'te Florian Wirtz ve 60'da penaltıdan bir kez daha Florian Wirtz kaydetti.

Finalde rakip Kaiserslautern

Bu sezon çıktığı 40 resmi maçta da yenilmeyen Bayer Leverkusen, 25 Mayıs'ta oynanacak finalde bir diğer Bundesliga 2 ekibi Kaiserslautern'in rakibi oldu.