Bayer Leverkusen, Hoffenheim karşısında zorlanmadı Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 3. haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

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Almanya Bundesliga'nın 3. hafta mücadelesinde Hoffenheim ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

PreZero Arena'da oynanan maçı konuk takım Leverkusen 4-1'lik skorla kazandı.

LEVERKUSEN, RAHAT KAZANDI

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri; 17. dakikada Martin Terrier, 30 ve 75. dakikalarda Victor Boniface, 72. dakikada ise penaltıdan Florian Wirtz kaydetti.

Hoffenheim'in tek golü 37. dakikada Mergim Berisha'dan geldi.

BAYER LEVERKUSEN, PUANINI 6'YA ÇIKARDI

Son şampiyon Leverkusen, 3. haftanın ardından puanını 6'ya çıkardı. Hoffenheim ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Wolfsburg ile karşılaşacak. Hoffenheim ise Union Berlin ile oynayacak.