Bayer Leverkusen, Holstein Kiel'e şans tanımadı

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde Holstein Kiel ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Holstein-Stadion'da oynanan müsabakayı konuk ekip Leverkusen 2-0'lık skorla kazandı.
LEVERKUSEN, 2 GOLLE GÜLDÜ
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Patrick Schick ve 45. dakikada Amine Adli kaydetti.
LEVERKUSEN, TAKİBİ SÜRDÜRDÜ
2 maçlık beraberliğin ardından kazanan Leverkusen, puanını 50'ye yükseltti ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Holstein Kiel ise 13 puanla son sırada kaldı.
Leverkusen, gelecek hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Holstein Kiel ise Union Berlin deplasmanına gidecek.
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