Bayer Leverkusen, Holstein Kiel'e şans tanımadı
Haber Merkezi

Almanya Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde Holstein Kiel ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Holstein-Stadion'da oynanan müsabakayı konuk ekip Leverkusen 2-0'lık skorla kazandı.

LEVERKUSEN, 2 GOLLE GÜLDÜ

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Patrick Schick ve 45. dakikada Amine Adli kaydetti.

LEVERKUSEN, TAKİBİ SÜRDÜRDÜ

2 maçlık beraberliğin ardından kazanan Leverkusen, puanını 50'ye yükseltti ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Holstein Kiel ise 13 puanla son sırada kaldı.

Leverkusen, gelecek hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Holstein Kiel ise Union Berlin deplasmanına gidecek.

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Emre Çalışkan
Editor