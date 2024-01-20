Bayer Leverkusen, Leipzig karşısında son dakikada galibiyete uzandı Bundesliga'nın 18. haftasında lider Bayer Leverkusen, deplasmanda Leipzig'i son dakikada bulduğu golle 3-2'lik skorla yendi.

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Almanya Bundesliga'nın 18. hafta mücadelesinde Leipzig ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan müsabaka gol düellosuna sahne olurken kazanan son dakikada belli oldu.

Konuk ekip Bayer Leverkusen uzatmalarda bulduğu golle 3-2 kazandı.

Son sözü Leverkusen söyledi

Karşılaşmanın 7. dakikasında Leipzig, Xavi Simons ile öne geçti. Bayer Leverkusen'de Nathan Tella, 47. dakikada skoru eşitledi.

Leipzig'te Lois Openda takımını 56. dakikada bir kez daha öne geçirdi. Bayer Leverkusen'de Jonathan Tah, 63. dakikada karşılaşmaya ikinci kez dengeyi getirdi.

Karşılaşmada son sözü Bayer Leverkusen söyledi. 90+1'de sahneye çıkan Hincapie takımını öne geçirdi ve maçı Bayer Leverkusen 3-2 kazandı.

Lider, puanını 48'e çıkardı

Bu sonuçla birlikte 18. maçında da yenilgi yüzü görmeyen lider Bayer Leverkusen puanını 48 yaptı. Leipzig ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Leipzig, Stuttgart deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.