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    Bayer Leverkusen maçı sonrası Haaland'dan Elhamdulillah paylaşımı

    Bayer Leverkusen maçı sonrası Haaland'dan Elhamdulillah paylaşımı

    Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen’i 4-3 mağlup ederken, Norveçli yıldız Haaland'ın maç sonrası paylaşımı beğeni topladı.
    • AA
    • 12.09.2021 - 00:48
    • Güncelleme : 12.09.2021 - 00:49
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    UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 4. haftasında BayArena’da Bayer Leverkusen’e konuk oldu.

    PERDEYİ WİRTZ AÇTI

    Ev sahibi ekip 9. dakikada Florian Wirtz’in golüyle 1-0 öne geçti.

    Bu gole Borussia Dortmund 37. dakikada Erling Haaland ile cevap verdi ve skoru 1-1 yaptı.

    Bayer Leverkusen 45+1. dakikada Patrick Schick ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

    Bayer Leverkusen maçı sonrası Haaland dan Elhamdulillah paylaşımı #1

    GOL DÜELLOSUNU DORTMUND KAZANDI

    İkinci yarıya iyi başlayan Borussia Dortmund 49. dakikada Julian Brandt’ın golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı.

    Bayer Leverkusen 55. dakikada Moussa Diaby’nin topu filelere göndermesiyle bir kez daha öne geçti: 3-2.

    Bayer Leverkusen maçı sonrası Haaland dan Elhamdulillah paylaşımı #2

    Çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-siyahlı ekip 71. dakikada Raphael Guerreiro ve 77. dakikada penaltıdan Erling Haaland ile üst üste iki gol atarak karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

    Borussia Dortmund puanını 9’a çıkartırken Bayer Leverkusen 7 puanda kaldı.

    Bayer Leverkusen maçı sonrası Haaland dan Elhamdulillah paylaşımı #3

    MAÇIN YILDIZI HAALAND'DAN ARAPÇA PAYLAŞIM

    Karşılaşmada biri penaltıdan 2 gol atan ve 1 asist yapan Norveçli genç golcü Erling Haaland, maça damga vurdu.

    Haaland'ın maç sonrası yaptığı "Alhamdulillah" paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni topladı.

    Bayer Leverkusen maçı sonrası Haaland dan Elhamdulillah paylaşımı #4

    Bayer Leverkusen maçı sonrası Haaland dan Elhamdulillah paylaşımı #5

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