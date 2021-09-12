Bayer Leverkusen maçı sonrası Haaland'dan Elhamdulillah paylaşımı

Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen’i 4-3 mağlup ederken, Norveçli yıldız Haaland'ın maç sonrası paylaşımı beğeni topladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 4. haftasında BayArena’da Bayer Leverkusen’e konuk oldu.

PERDEYİ WİRTZ AÇTI

Ev sahibi ekip 9. dakikada Florian Wirtz’in golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gole Borussia Dortmund 37. dakikada Erling Haaland ile cevap verdi ve skoru 1-1 yaptı.

Bayer Leverkusen 45+1. dakikada Patrick Schick ile bir gol daha buldu ve ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

GOL DÜELLOSUNU DORTMUND KAZANDI

İkinci yarıya iyi başlayan Borussia Dortmund 49. dakikada Julian Brandt’ın golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı.

Bayer Leverkusen 55. dakikada Moussa Diaby’nin topu filelere göndermesiyle bir kez daha öne geçti: 3-2.

Çekişmeli geçen karşılaşmada sarı-siyahlı ekip 71. dakikada Raphael Guerreiro ve 77. dakikada penaltıdan Erling Haaland ile üst üste iki gol atarak karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund puanını 9’a çıkartırken Bayer Leverkusen 7 puanda kaldı.

MAÇIN YILDIZI HAALAND'DAN ARAPÇA PAYLAŞIM

Karşılaşmada biri penaltıdan 2 gol atan ve 1 asist yapan Norveçli genç golcü Erling Haaland, maça damga vurdu.

Haaland'ın maç sonrası yaptığı "Alhamdulillah" paylaşımı, takipçileri tarafından beğeni topladı.