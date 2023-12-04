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Bayer Leverkusen, mağlubiyet yüzü görmüyor!

Bayer Leverkusen, mağlubiyet yüzü görmüyor! Alman ekibi Bayer Leverkusen, bu sezon Bundesliga’da 13, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Almanya Kupası’nda 2 olmak üzere toplam 20 karşılaşma 18 galibiyet, 2 beraberlik alarak, namağlup şekilde yoluna devam ediyor.