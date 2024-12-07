Bayer Leverkusen, St. Pauli engelini aştı

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 13. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile St. Pauli karşı karşıya geldi.
Bay Arena'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Bayer Leverkusen oldu.
LEVERKUSEN, EVİNDE KAZANDI
Leverkusen'in gollerini 6. dakikada Florian Wirtz ve 21. dakikada Johnathan Tah kaydetti.
St. Pauli'nin tek golünü ise 84. dakikada Morgan Guilavogui kaydetti.
BAYER LEVERKUSEN, ART ARDA 3. KEZ KAZANDI
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bayer Leverkusen 26 puana ulaşırken, 11 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda Augsburg'a konuk olurken, St. Pauli evinde Werder Bremen'i ağırlayacak.
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