Bayer Leverkusen, St. Pauli engelini aştı
Haber Merkezi

Almanya Bundesliga'nın 13. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile St. Pauli karşı karşıya geldi.

Bay Arena'da oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Bayer Leverkusen oldu.

LEVERKUSEN, EVİNDE KAZANDI

Leverkusen'in gollerini 6. dakikada Florian Wirtz ve 21. dakikada Johnathan Tah kaydetti.

St. Pauli'nin tek golünü ise 84. dakikada Morgan Guilavogui kaydetti.

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Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Bayer Leverkusen 26 puana ulaşırken, 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayer Leverkusen deplasmanda Augsburg'a konuk olurken, St. Pauli evinde Werder Bremen'i ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor