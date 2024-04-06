Bayer Leverkusen zafere çok yakın! Union Berlin'i de devirdiler

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi konuk ekip lider Leverkusen 1-0'lık skorla kazandı.
Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 45+8. dakikada Florian Wirtz penaltıdan attı.
Leverkusen, şampiyonluğa 1 adım uzaklıkta
Puanını 76'ya yükselten Bayer Leverkusen, bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 16 puana yükseltti.
Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen'i mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu 5 hafta kala ilan edecek.
Union Berlin, son 5 haftada 3. kez kaybetti
Trabzonspor'un eski hocası Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Union Berlin ise son 5 haftada 3. kez yenildi ve 29 puanda kaldı.
Union Berlin, gelecek hafta Augsburg ile deplasmanda karşılaşacak.
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