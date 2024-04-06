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Bayer Leverkusen zafere çok yakın! Union Berlin'i de devirdiler

Bayer Leverkusen zafere çok yakın! Union Berlin'i de devirdiler Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 28. haftasında deplasmanda Union Berlin'i 1-0'lık skorla yendi. Leverkusen, gelecek hafta Werder Bremen'i mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu 5 hafta kala ilan edecek.