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    Bayern Münih 12 maç sonra kaybetti

    Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, belalısı Borussia Mönchengladbach'a 3-2 yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 11:27
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    Bayern Münih 12 maç sonra kaybetti

    Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. hafta maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi.

    Rakibine 3-2 yenilen Alman devi, böylece 12 maç aradan sonra Bundesliga'da kaybetmiş oldu.

    BELALISI

    İki takım arasında oynanan son 11 maçta sadece 5 kez kazanabilen Bayern, bu maçta da 2-0 öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.

    İlk 26 dakika içinde Lewandowski (p) ve Goretzka ile 2-0 öne geçen Bayern karşısında Mönchengladbach, Hofmann (2) ve Neuhaus ile galibiyete uzandı.

    Son 6 sezonun beş tanesinde Mönchengladbach, rakibi Bayern Münih karşısında en az 1 galibiyet almayı başardı.

    Bayern Münih 12 maç sonra kaybetti #1

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