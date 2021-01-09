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Bayern Münih 12 maç sonra kaybetti
Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, belalısı Borussia Mönchengladbach'a 3-2 yenildi.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 11:27
Bayern Münih, Bundesliga'nın 15. hafta maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi.
Rakibine 3-2 yenilen Alman devi, böylece 12 maç aradan sonra Bundesliga'da kaybetmiş oldu.
BELALISI
İki takım arasında oynanan son 11 maçta sadece 5 kez kazanabilen Bayern, bu maçta da 2-0 öne geçip üstünlüğünü koruyamadı.
İlk 26 dakika içinde Lewandowski (p) ve Goretzka ile 2-0 öne geçen Bayern karşısında Mönchengladbach, Hofmann (2) ve Neuhaus ile galibiyete uzandı.
Son 6 sezonun beş tanesinde Mönchengladbach, rakibi Bayern Münih karşısında en az 1 galibiyet almayı başardı.