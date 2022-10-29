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    Bayern Münih 6 golle kazandı

    Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih, sahasında Mainz'i 6-2'lik skorla mağlup ederek puanını 25'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
    • 29.10.2022 - 18:31
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    Bayern Münih 6 golle kazandı

    Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Bayern Münih ile Mainz karşı karşıya geldi.

    Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih, 6-2'lik skorla kazandı.

    6 gol de farklı isimden geldi

    Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Serge Gnabry, 28. dakikada Jamal Musiala, 43. dakikada Sadio Mane, 58. dakikada Leon Goretzka, 79. dakikada Mathys Tel ve 86. dakikada Eric Maxim Choupo - Moting kaydetti.

    Mainz'ın gollerini 45+4. dakikada Widmer ve 82. dakikada Ingvartsen kaydetti.

    Bayern Münih 6 golle kazandı #1

    Maçta 2 penaltı kaçtı

    Bayern Münih'te Sadio Mane 43. dakikada, Mainz'da Burkardt 45+3. dakikada penaltı vuruşlarından faydalanamadı.

    Bayern Münih 6 golle kazandı #2

    Bayern Münih 25 puana yükseldi

    Bu sonucun ardından Bayern Münih, 25 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mainz ise 18 puanda kaldı. Bayern Münih, gelecek hafta Hertha Berlin'e konuk olacak. Mainz ise Wolfsburg'u ağırlayacak.

    Bayern Münih 6 golle kazandı #3

    Bayern Münih 6 golle kazandı #4


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