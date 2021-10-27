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- Bayern Münih Almanya Kupası'nda Mönchengladbach'tan 5 gol yedi
Bayern Münih Almanya Kupası'nda Mönchengladbach'tan 5 gol yedi
Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, kupada Mönchengladbach deplasmanında 5-0 gibi farklı bir skorla yenildi.
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 23:59
- Güncelleme : 28.10.2021 - 00:28
Almanya Kupası 2. tur mücadelesinde ligin son şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi.
KUPA MAÇINDA 5 GOL YEDİLER
Alman devi, karşılaşmadan 5-0 gibi farklı bir skorla yenilerek ayrıldı.
Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini Kouadio Kone (2), Rami Bensebaini (15', 21'P) ve Breel Embolo (51', 57') kaydetti.
Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) son 9 yılın şampiyonu Münih böylece 9 Aralık 1978'de Fortuna Düsseldorf'a 7-1 kaybettiği Bundesliga maçından bu yana ilk kez sahadan 5 farklı mağlup ayrıldı.