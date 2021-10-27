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    Bayern Münih Almanya Kupası'nda Mönchengladbach'tan 5 gol yedi

    Bayern Münih Almanya Kupası'nda Mönchengladbach'tan 5 gol yedi

    Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih, kupada Mönchengladbach deplasmanında 5-0 gibi farklı bir skorla yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 23:59
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 00:28
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    Almanya Kupası 2. tur mücadelesinde ligin son şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi.

    KUPA MAÇINDA 5 GOL YEDİLER

    Alman devi, karşılaşmadan 5-0 gibi farklı bir skorla yenilerek ayrıldı.

    Karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini Kouadio Kone (2), Rami Bensebaini (15', 21'P) ve Breel Embolo (51', 57') kaydetti.

    Almanya Birinci Ligi'nde (Bundesliga) son 9 yılın şampiyonu Münih böylece 9 Aralık 1978'de Fortuna Düsseldorf'a 7-1 kaybettiği Bundesliga maçından bu yana ilk kez sahadan 5 farklı mağlup ayrıldı.

    Bayern Münih Almanya Kupası nda Mönchengladbach tan 5 gol yedi #1

    Bayern Münih Almanya Kupası nda Mönchengladbach tan 5 gol yedi #2

    Bayern Münih Almanya Kupası nda Mönchengladbach tan 5 gol yedi #3

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