Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile berabere kaldı

AA & Ensonhaber
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 4. haftanın açılış maçında Bayer Leverkusen’i ağırladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 7. dakikada Harry Kane'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Bayern Leverkusen bu gole 24. dakikada Alejandro Grimaldo'nun frikik golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
Leverkusen puanı uzatmada kurtardı
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih, 86. dakikada Leon Goretzka’nın topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.
Bayer Leverkusen, 90+4. dakikada Exequiel Palacios ile penaltıdan bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 beraber sona erdi.
Zirve mücadelesi veren iki takım da puanını 10'a yükseltti.