Bayern Münih, Bayer Leverkusen ile berabere kaldı Bundesliga'nın 4. haftasının açılış maçında Bayern Münih, konuk ettiği Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı.

AA & Ensonhaber UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 4. haftanın açılış maçında Bayer Leverkusen’i ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 7. dakikada Harry Kane'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bayern Leverkusen bu gole 24. dakikada Alejandro Grimaldo'nun frikik golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. Leverkusen puanı uzatmada kurtardı Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih, 86. dakikada Leon Goretzka’nın topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı. Bayer Leverkusen, 90+4. dakikada Exequiel Palacios ile penaltıdan bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 beraber sona erdi. Zirve mücadelesi veren iki takım da puanını 10'a yükseltti.

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