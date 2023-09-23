Bayern Münih, Bochum'a 7 gol attı Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih evinde Bochum'u 7-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'nın 5. haftasında Bochum'la kozlarını paylaştı.

Allianz Arena'da oynanan mücadelede Bayern Münih adeta gol oldu yağdı. Münih ekibi, karşılaşmayı 7-0'lık skorla kazandı.

Harry Kane yıldızlaştı

Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 4. dakika Choupo Moting, 12, 54 ve 88. dakikalarda Harry Kane, 29. dakikada De Light, 38. dakikada Leroy Sane, 81. dakikada Mathys Tel kaydetti.

İngiliz golcü Kane hat-trick yaparak bu sezon ligdeki beşinci maçında 7. golünü attı.

Bayern Münih, liderliğine devam etti

Bu galibiyetle birlikte puanını 13'e yükselten Bayern Münih liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Bochum 3 puanda kalarak ligin alt basamaklarında yer aldı.

Bayern Münih önümüzdeki hafta Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak. Bochum ise evinde Borussia M'Gladbach'ı konuk edecek.