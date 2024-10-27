Bayern Münih, Bochum'a fark attı

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 8. hafta mücadelesinde Bochum ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1'lik skorla kaybeden Bayern Münih, Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçı 5-0'lık skorla kazanmayı başardı.
BAYERN, 5 GOLLE KAZANDI
Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Michael Olise, 26. dakikada Jamal Musiala, 57. dakikada Harry Kane, 65. dakikada Leroy Sane ve 71. dakikada Kingsley Coman attı.
BOCHUM'UN YALNIZCA 1 PUANI VAR
Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde puanını 20'ye yükseltti. Ligin dibine demir atan Bochum, 1 puanda kaldı.
Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Bochum, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.
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