Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı mağlup etti Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, geriye düştüğü maçta Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ederek ligdeki üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

ensonhaber.com Almanya Bundesliga'nın 3. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Devler Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Bayern Münih karşı karşıya geldi. Stadion im Borussia Park'ta oynanan maçı Bayern Münih 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla kazandı. Bayern Münih, 3'te 3 yaptı Ev sahibi Mönchengladbach, 30. dakikada Ko Itakura'yla öne geçerken Bayern Münih galibiyet gollerini ikinci yarıda buldu. Münih ekibinin gollerini 58. dakikada Leroy Sane ve 87. dakikada Mathys Tel kaydetti. Bu galibiyetle Bayern Münih ligdeki 3. maçından da galibiyetle ayrıldı ve puanını 9 yaparak averajla ikinci sırada yer aldı. Mönchengladbach, galibiyet alamadı Lige kötü bir başlangıç yapan Borussia Mönchengladbach ise 3 hafta sonunda galibiyetle tanışamadı. Gladbach, ligin ilk haftasında Augsburg'la 4-4 berabere kalırken geçtiğimiz hafta Bayer Leverkusen'e 3-0 kaybetmişti.

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