Harry Kane tarihe geçti! Bayern Münih, Darmstadt'ı rahat yendi Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Darmstadt'ı 5-2'lik skorla mağlup etti. Bu maçta 1 gol atan yıldız isim Harry Kane tarihe geçmeyi başardı.

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Almanya Bundesliga'nın 26. hafta mücadelesinde son sırada yer alan Darmstadt ile şampiyonluk yarışı veren Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Stadion am Böllenfalltor'da oynanan müsabakada konuk ekip Bayern Münih, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 5-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bayern, 5 golle kazandı

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 36 ile 64'te Jamal Musiala, 45. dakikada Harry Kane, 74. dakikada Serge Gnabry ve 90. dakikada Mathys Tel attı.

Darmstadt'ın golleri, 28. dakikada Tim Skarke ve uzatma dakikalarında Oscar Vilhelmsson'dan geldi.

Kane tarihe geçti

Bayern Münih'te Harry Kane, bu maçtaki golüyle birlikte ligde 31 gole ulaştı. İngiliz yıldız, Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

Münih, Dortmund'la karşılaşacak

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 60 puana yükseldi. Darmstadt, 13 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında milli aradan sonra sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Darmstadt, Bochum deplasmanına gidecek.