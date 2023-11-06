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Bayern Münih dev maç öncesi garip olay! Tuchel unutuldu

Bayern Münih dev maç öncesi garip olay! Tuchel unutuldu Bayern Münih takım otobüsü, Borussia Dortmund maçının ardından teknik direktör Thomas Tuchel olmadan hareket etti. Durumu hemen fark eden otobüs şoförü, geri döndü ve Alman teknik adam otobüse bindi.