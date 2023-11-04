Bayern Münih, Dortmund'u deplasmanda mağlup etti Borussia Dortmund ile deplasmanda karşılaşan Bayern Münih, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla yendi.

ensonhaber.com

Bundesliga'nın 10. haftasında Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 4-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'in 8. galibiyeti

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dayot Upamecano ve 9, 72 ve 90+3. dakikalarda Harry Kane attı.

Ligde bu sezon namağlup devam eden ve 8. galibiyetini elde eden Bayern Münih, puanını 26'ya yükseltti ve lider Leverkusen'i 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Dortmund'un bu sezon ilk yenilgisi

Bu sezon ilk kez yenilen Dortmund ise 21 puanda ve zirvenin 7 puan uzağında kaldı.

Bayern Münih, 8 Kasım Çarşamba akşamı 23.00'te Galatasaray ile karşılaştıktan sonra ligde Heidenheim'i ağırlayacak. Dortmund ise Stuttgart deplasmanına gidecek.