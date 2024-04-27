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Bayern Münih, Eintracht Frankfurt karşısında iki golle güldü

Bayern Münih, Eintracht Frankfurt karşısında iki golle güldü Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. haftasında sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1'lik skorla mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.