Bayern Münih evinde Bochum'a mağlup oldu

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, Bochum'u konuk etti.
Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 14 ile 28. dakikalarda Raphael Guerreiro'nun golleri ile 2-0 öne geçti.
Bayern Münih'te Serge Gnabry, 22. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bochum ise 31. dakikada Jakov Medic ile farkı 1'e indiren golü attı.
BAYERN MUNIH 10 KİŞİ KALDI
42. dakikada ise Bayern Münih'te Joao Palhinha, yaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.
İlk yarı Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken Bochum, 51. dakikada Ibrahima Sissoko ve 71. dakikada Matus Bero'nun golleriyle 3-2 öne geçti.
EVİNDE KAYIP
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, evinde Bochum'a 3-2 mağlup oldu.
10 maç sonra ilk kez mağlup olan lider Bayern Münih, 61 puanda kaldı.
20 puana ulaşam Bochum ise 17. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.
ALLIANZ ARENA'DA GÖRSEL ŞÖLEN
Öte yandan Bayern Münih taraftarları, kulübün 125. yıl dönümü dolayısıyla stadyumda adeta bir görsel şölen oluşturdu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış