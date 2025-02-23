Bayern Münih evinde Eintracht Frankfurt'u farklı geçti

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Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 45+2'de Michael Olise, 61. dakikada Hiroki Ito, 83. dakikada Jamal Musiala ile 90+2'de Serge Gnabry kaydetti.

PUANINI 58 YAPTI

Bu sonuçla son 9 maçından 8 galibiyet ve 1 beraberlik çıkarmayı başararak puanını 58 yapan lider Bayern Münih, ligdeki bir sonraki maçında Stuttgart deplasmanına gidecek.

42 puanla 3. sırada kalan Eintracht Frankfurt ise Bayer Leverkusen'i konuk edecek.