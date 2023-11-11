Bayern Münih evinde Heidenheim'ı yendi Bayern Münih, Bundesliga'nın 11. haftasında evinde Heidenheim'ı 4-2'lik skorla yendi.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde Heidenheim ile karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan ve toplam 6 golün çıktığı maçta kazanan 4-2'lik skorla ev sahibi ekip Bayern Münih oldu.

Bayern 4 golle, 3 puanı aldı

Bayern Münih 14. ve 44. dakikalarda Harry Kane'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı böyle sona erdi.

İkinci yarı dengeli başlasada konuk ekip Heidenheim 67. dakikada Tim Kleindienst ve 70. dakikada Jan-Niklas Beste'nin attığı gollerle 3 dakikada skoru eşitlemeyi başardı.

Ancak oyuna sonradan dahil olan Raphael Guerreiro 72., ve yine sonradan oyuna giren Maxim Choupo-Moting 85. dakikalarda golleri bulmayı başardı ve Bayern Münih 3 puanı kazandı.

29 puana yükseldiler

Bayern Münih bu galibiyetle beraber puanını 29'a yükseltirken, Heidenheim ise 10 puanda kaldı.

Bayern Münih bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Köln'e konuk olurken, Heidenheim ise sahasında Bochum'u konuk edecek.