Bayern Münih, Freiburg karşısında hata yapmadı Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında evinde Freiburg'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi

Almanya Bundesliga'nın 2. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Freiburg karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan müsabakayı ev sahibi Bayern 2-0'lık skorla kazandı.

BAYERN, İKİ GOLLE GALİP GELDİ

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri; 38. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 78. dakikada Thomas Müller kaydetti.

Freiburg, 90+7. dakikada Lucas Holer ile penaltı vuruşundan faydalanamadı.

MÜLLER, REKORUNU GOLLE KUTLADI

710 kez Bayern Münih formasını en çok giyen oyuncu rekorunu Sepp Maier'in elinden alan Thomas Müller, golünü de atarak çifte kutlama yaşadı.

EREN DİNKCİ, 63. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Freiburg'ta forma giyen milli forvet Eren Dinkci, 63. dakikada Merlin Rohl yerine oyuna dahil oldu.

KOMPANY İLE 2'DE 2

Bayern Münih, yeni teknik direktörü Vincent Kompany ile lige 2'de 2 ile başladı. Freiburg ise 3 puanda kaldı.

Milli aradan sonra Bayern Münih, Holstein Kiel deplasmanına gidecek. Freiburg ise sahasında Bochum'u ağırlayacak.