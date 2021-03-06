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    Bayern Münih geriden gelerek Borussia Dortmund'u Levandowski ile yendi

    Bayern Münih geriden gelerek Borussia Dortmund'u Levandowski ile yendi

    Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 2-0'dan 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 23:04
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 23:27
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    Almanya 1. Futbol Ligi'nin 24. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı.

    DORTMUND, HAALAND İLE HIZLI BAŞLADI

    Hızlı başlayan konuk ekip, ilk yarıda Haaland'ın 2. ve 9. dakikadaki erken golleriyle 2-0 öne geçti.

    Bayern Münih geriden gelerek Borussia Dortmund u Levandowski ile yendi #1

    LEVANDOWSKİ SKORU EŞİTLEDİ

    Ancak Bayen Münih, Levandowski'nin 26' ve 44'(P)'te iki golüyle ilk yarı bitmeden skoru eşitledi.

    Bayern Münih geriden gelerek Borussia Dortmund u Levandowski ile yendi #2

    LEVO PERDEYİ HAT-TRİCK İLE KAPATTI

    2. yarıda ağırlığını hissettiren ev sahibi takım, 88. dakikada Leon Goretzka ile öne geçerken, 90. dakikada Robert Levandowski hat-trick yaparak takımını 4-2 öne geçirdi.

    Bayern Münih geriden gelerek Borussia Dortmund u Levandowski ile yendi #3

    Bayern Münih bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

    Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

    Bayern Münih geriden gelerek Borussia Dortmund u Levandowski ile yendi #4

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