Bayern Münih geriden gelerek Borussia Dortmund'u Levandowski ile yendi

Bayern Münih geriden gelerek Borussia Dortmund'u Levandowski ile yendi

Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u 2-0'dan 4-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin 24. haftasında Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı.

DORTMUND, HAALAND İLE HIZLI BAŞLADI

Hızlı başlayan konuk ekip, ilk yarıda Haaland'ın 2. ve 9. dakikadaki erken golleriyle 2-0 öne geçti.

LEVANDOWSKİ SKORU EŞİTLEDİ

Ancak Bayen Münih, Levandowski'nin 26' ve 44'(P)'te iki golüyle ilk yarı bitmeden skoru eşitledi.

LEVO PERDEYİ HAT-TRİCK İLE KAPATTI

2. yarıda ağırlığını hissettiren ev sahibi takım, 88. dakikada Leon Goretzka ile öne geçerken, 90. dakikada Robert Levandowski hat-trick yaparak takımını 4-2 öne geçirdi.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve Leipzig'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.