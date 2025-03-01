Bayern Münih geriye düştüğü maçta Stuttgart'ı yendi

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Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Stuttgart, Bayern Münih'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Michael Olise, 64. dakikada Leon Goretzka ile 90. dakikada Kingsley Coman attı.

ATAKAN İLK 11'DE BAŞLADI

Tek sayısını 34. dakikada Angelo Stiller'in kaydettiği Stuttgart'ta milli futbolcumuz Atakan Karazor, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 81 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 61 yapan lider Bayern Münih, ligdeki bir sonraki maçında Bochum'u konuk edecek.

36 puanla 7. sırada yer bulan Stuttgart ise Holstein Kiel deplasmanına gidecek.