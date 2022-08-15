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    Bayern Münih hata yapmadı

    Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Bayern Münih sahasında Wolfsburg’u 2-0 yendi.
    • 15.08.2022 - 09:58
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    Bayern Münih hata yapmadı

    Bayern Münih, Bundesliga’nın 2. haftanın kapanış maçında Allianz Arena’da Wolfsburg’u konuk etti.

    Ev sahibi ekip 33. dakikada Jamal Musiala ve 44. dakikada Thomas Müller’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    Bayern 2 golle maçı aldı

    İkinci yarıda gol olmayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Ligin ilk haftasında Eintracht Frankfurt’u deplasmanda 6-1 yenen Bayern Münih ilk iki haftada aldığı iki galibiyetle puanını 6’ya çıkardı.

    Bayern Münih hata yapmadı #1


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