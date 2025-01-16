Bayern Münih, Hoffenheim'a fark attı

Haber Merkezi

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Bayern Münih, Hoffenheim'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 6 ve 48. dakikalarda Leroy Sane, 12. dakikada Raphael Guerreiro, 26. dakikada Harry Kane ile 66. dakikada Serge Gnabry kaydetti.

ERENCAN İLK 11'DE BAŞLADI

Hoffenheim forması giyen milli futbolcumuz Erencan Yardımcı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 46. dakikada yerini Gift Orban'a bıraktı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 42'ye çıkaran lider Bayern Münih, ligdeki bir sonraki maçında Wolfsburg ile oynayacak.

14 puanda kalan Hoffenheim ise Holstein Kiel ile karşılaşacak.