Bayern Münih, Holstein Kiel'e fark attı
Haber Merkezi

Bundesliga'nın 3. hafta mücadelesinde Holstein Kiel ile karşı karşıya geldi.

Holstein Stadı'nda oynanan müsabakayı Bayern Münih 6-1'lik skorla kazandı.

BAYERN, 6 GOLLE KAZANDI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 1. dakikada Jamal Musiala, 7, 43 ve 90+1. dakikada Harry Kane, 13. dakikada Remberk (k.k.) ve 65. dakikada Olise kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü 82. dakikada Gigovic'ten geldi.

BOEY, FORMA GİYDİ

Bayern'de Sacha Boey maça 11'de başladı ve 64. dakikada yerini Laimer'e bıraktı.

BAYERN, LİDERLİĞE DEVAM ETTİ

Bu sonuçla Bayern, ligde 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Holstein ise 0 puanla son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Werder Bremen ile oynayacak. Holstein ise Bochum'a konuk olacak.

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Emre Çalışkan
Editör