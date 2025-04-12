Bayern Münih ile Borussia Dortmund yenişemedi

Haber Merkezi
Almanya Bundesliga'nın 29. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan dev maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
4 GOL VAR KAZANAN YOK
Dortmund'un gollerini 48. dakikada Maximilian Beier ve 75. dakikada Waldemar Anton kaydetti.
Bayern Münih'in golleri ise 65. dakikada Raphael Guerreiro ve 69. dakikada Serge Gnabry'den geldi.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonuçla birlikte ligde 6. beraberliğini alan lider Bayern Münih, 69 puanda kaldı. 42 puana ulaşan Borussia Dortmund ise 8. sıraya yerleşti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Bundesliga'da bir sonraki hafta lider Bayern Münih, Heidenheim'a konuk olacak. Dormund ise Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
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