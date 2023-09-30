Bayern Münih ile Leipzig yenişemedi Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü maçta Leipzig ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

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Almanya Bundesliga'nın 6. hafta mücadelesinde Leipzig ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Leipzig'in sahası Red Bull Arena'da oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Leipzig, 20. dakikada Openda, 26. dakikada ise Lukeba'nın golleriyle 2-0 önce geçti. Bayern Münih, Harry Kane ile 57. dakikada farkı bire indirdi.

Baskısını artıran konuk ekip Leroy Sane'nin 70. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bayern, ikinci kez puan kaybetti

Thomas Tuchel'in öğrencileri ligde ikinci kez puan kaybetti. Henüz mağlup olmayan Bayern Ligde 2 beraberlik, 4 galibiyetle 14 puan topladı. Leipzig ise 13 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Freiburg'u ağırlayacak. Leipzig ise Bochum ile karşılaşacak.