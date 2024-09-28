Bayern Münih ile Leverkusen puanları paylaştı

AA & Ensonhaber
Almanya Bundesliga'nın 5.haftasında Bayern Münih, sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geldi.
Allianz Arena Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
GOLLER İLK YARIDA GELDİ
Bayer Leverkusen'in golünü 31'de Andrich, Bayern Münih'in golünü ise 39'da Pavlovic kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih 13 puana ulaştı. Bayer Leverkusen ise 10 puanda kaldı.
Gelecek hafta Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Frankfurt deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen ise evinde Holstein Kiel'i konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış