Bayern Münih, Köln karşısında hata yapmadı

Almanya Bundesliga'nın 29. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Köln karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.
Maçta Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri; 65. dakikada Raphael Guerreiro ve 90+3'te Thomas Müller attı.
Köln 22 puanda kaldı
Bayern Münih'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kingsley Coman, 50. dakikada sakatlık yaşadı ve yerini Jamal Musiala'ya bıraktı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, 63 puana yükseldi. Köln, 22 puanda kaldı.
Bayern Münih, kritik maçlara çıkacak
Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında Union Berlin deplasmanına gidecek.
Thomas Tuchel'in ekibi hafta içinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Arsenal'i ağırlayacak.
Köln, Bundesliga'nın bir sonraki haftasında evinde Darmstadt'ı konuk edecek.
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