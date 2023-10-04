Bayern Münih, Kopenhag'ı sahasında yendi

ensonhaber.com
Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile Almanya temsilici Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Bayern Münih liderliğini sürdürüyor
Bayern Münih geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.
Kopenhag'ın golünü 55. dakikada Lukas Lerager kaydetti.
Bayern Münih'in golleri 67. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Mathys Tel'den geldi.
Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kopenhag 1 puanla son sırada kaldı.
Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih olacak
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Galatasaray, Bayern Münih'i ağırlayacak. Kopenhag, Manchester United'a konuk olacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış