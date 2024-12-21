Bayern Münih, Leipzig'i 5 golle devirdi

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Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, Leipzig'i ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Jamal Musiala, 25. dakikada Konrad Laimer, 36. dakikada Joshua Kimmich, 75. dakikada Leroy Sane ile 78. dakikada Alphonso Davies attı.

Leipzig'in tek sayısını 2. dakikada Benjamin Sesko kaydetti.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte 36 puana yükselen ve liderliğini sürdüren Bayern Münih, ligdeki bir sonraki maçında Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.

27 puanda kalan Leipzig ise Werder Bremen'i ağırlayacak.