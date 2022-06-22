Bayern Münih, Sadio Mane transferini resmen açıkladı

Alman devi Bayern Münih, Liverpool'dan Sadio Mane'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Bayern Münih, uzun süredir uğraş verdiği Liverpool'dan Sadio Mane transferini bitirdi. Alman devi, Sadio Mane ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Sadio Mane, "Sonunda Münih'te Bayern'in oyuncusu olarak bulunmaktan çok mutluyum. Çok görüşme gerçekleştirdik. Bu büyük kulübün ilgisini en başından beri hissettim. Yani en başından beri aklımda hiçbir şüphe yoktu. Bu meydan okuma için doğru zamandı. Bu kulüple uluslararası alanda da çok şey başarmak istiyorum. Salzburg dönemimde çok sayıda Bayern maçını takip etmiştim. Bu kulübü çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

"Bayern'e kazandırdığımız için çok mutluyuz"

Bayern'in CEO'su Oliver Kahn ise, "Sadio Mane'yi Bayern'e kazandırdığımız için çok mutluyuz. Uzun yıllardır sergilediği olağanüstü performansları ve uluslararası düzeydeki büyük başarıları ile dünyada çok nadir bulunacak bir oyuncu olduğunu göstermişti. Sadio Mane'nin önümüzdeki yıllarda muhteşem oyun tarzıyla taraftarlarımıza büyük keyif vereceğine inanıyoruz. Hırslı ve daha çok kupa kazanmak adına hevesli. Onun gibi oyuncularla Bayern için tüm büyük hedefler mümkün." dedi.