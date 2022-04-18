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    Bayern Münih şampiyonluğa koşuyor

    Almanya Bundesliga'da lider Bayern Münih, Arminia Bielefeld deplasmanında 3-0 kazandı.
    • 18.04.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 12:14
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    Bayern Münih şampiyonluğa koşuyor

    Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyonluğa çok yakın...

    Deplasmanda Arminia Bielefeld ile karşılaşan Bavyera ekibi, sahadan 3-0'lık net bir skorla galip ayrılmayı başardı. Bayern'e galibiyeti getiren golleri Lewandowski, Gnabry ve Musiala attı.

    Üst üste 10. şampiyonluk

    Puanını 72 yapan Bayern, gelecek hafta Borussia Dortmund karşısında kazanması halinde ligde üst üste 10. kez şampiyon olmuş olacak.

    Bayern Münih şampiyonluğa koşuyor #1


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