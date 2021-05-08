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    Bayern Münih, şampiyonluğunu ilan etti

    Bayern Münih, şampiyonluğunu ilan etti

    Almanya'da Borussia Dortmund, RB Leipzig'i 3-2 yendi; Bayern Münih şampiyonluğa ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 18:29
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 18:49
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    Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund evinde RB Leipzig ile karşı karşıya geldi.

    Şampiyonluğu ilgilendiren maçta Dortmund, 2. sırada bulunan RB Leipzig'i 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

    Bayern Münih, şampiyonluğunu ilan etti #1

    ÜST ÜSTE 9. ŞAMPİYONLUK

    Bu sonuç Bayern Münih'in işine yaradı ve Bavyera ekibi şampiyonluğunu ilan etti.

    Bayern Münih, üst üste 9. kez şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

    Bayern bu akşam saat 19:30'da başlayacak mücadelede Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

    Bayern Münih, şampiyonluğunu ilan etti #2

    JUVENTUS’TAN SONRA BAYERN

    Bayern Münih, Juventus’tan sonra (2011/12 - 2019/20 arası) Avrupa'nın beş büyük liginde, üst üste 9 kez şampiyon olan ikinci takım unvanını ele geçirdi.

    Bayern Münih'in iki yıldızı Thomas Müller ve David Alaba, Almanya Ligi'nde 10 şampiyonluğa ulaşan  oyuncular oldular.

    Bayern Münih, şampiyonluğunu ilan etti #3

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