Bayern Münih, St.Pauli'ye karşı tek golle kazandı

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Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında St.Pauli ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Millerntor'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 1-0'lık skorla kazandı.

ST.PAULI'NİN SERİSİ BOZULDU

Mücadelede yüzde 76 topla oynama oranı yakalayan Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 22. dakikada Jamal Musiala attı.

Namağlup ünvanını sürdüren Bayern Münih, aldığı 8. galibiyetle puanını 26'ya yükseltti. St.Pauli ise iki haftalık yenilmezlik serisini sürdüremedi ve 8 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Ausgburg'u ağırlayacak. St.Pauli ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.