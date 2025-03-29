Bayern Münih, St.Pauli'yi üç golle yıktı

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile St.Pauli karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'daki maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Bayern Münih oldu.
BAYERN, ÜÇ PUANI ALDI
Bayern Münih, Harry Kane'in 17. dakikada golüyle 1-0 öne geçti. St.Pauli, 27. dakikada Elias Saad'ın golüyle 1-1'lik eşitliği buldu ve devre 1-1 sona erdi.
Bayern Münih, 53 ve 71. dakikalarda Leroy Sane'nin attığı gollerle maçı 3-1'e getirdi. St. Pauli, 90. dakikada Lars Ritzka'nın attığı golle durumu 3-2 yapsa da sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
BAYERN, İKİ HAFTA SONRA KAZANDI
Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde iki hafta sonra galibiyet aldı.
Bayern Münih, ligde 65 puana yükseldi. St.Pauli, 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Augsburg ile deplasmanda karşılaşacak. St.Pauli, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.
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