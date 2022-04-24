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    Bayern Münih: Süle'yi kadroda tutacak paramız yok

    Bayern Münih’te şampiyonluk sevincinin yanı sıra gözler takımın başarılı stoperi Niklas Süle’ye çevrildi. Süle için sportif direktör Salihamidzic, “Onun istediği parayı veremeyiz” açıklamasını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 17:46
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    Bayern Münih: Süle'yi kadroda tutacak paramız yok

    Almanya Bundesliga’nın 31. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, evinde Borussia Dortmund’u konuk etti.

    Ev sahibi ekip; Gnabry, Lewandowski ve Musiala’nın golleri ile sahadan 3-1 galip ayrıldı.

    Alınan bu galibiyetle 10. kez üst üste şampiyon olan kırmızı-beyazlılar toplamda 32. şampiyonluğunu elde etti.

    Alman devinde iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Sözleşmesi biten Süle için sportif direktör Hasan Salihamidzic açıklamalarda bulundu.

    Bayern Münih: Süle yi kadroda tutacak paramız yok #1

    ”Onu ekipte tutacak paramız yok”

    Boşnak sportif direktör, kulübün oyuncuların bedelsiz ayrılmasından hoşlanmadığını söylerken, “Niklas harika biri. Gücümüz yettiğince her şeyi denedik ancak onu ekipte tutacak paramız yok, istediği parayı veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

    Lewandowski’nin kontratının son yılına girdiğini hatırlatan Salihamidzic, Polonyalı santrforu kadroda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.


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