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- Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı
Bayern Münih Teknik Direktörü Nagelsmann, koronavirüse yakalandı
Bayern Münih'in teknik direktörü Julian Nagelsmann yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalandı.
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 14:28
Alman ekibin Bayern Münih’te, 34 yaşındaki teknik adam Julian Nagelsmann’ın aşılarını yaptırmasına karşın koronavirüs testinin pozitif çıktı.
AMBULANS UÇAKLA MUNIH’E DÖNECEK
Açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve Bayern Münih'in deplasmanda Portekiz temsilcisi Benfica'yı 4-0 yendiği maçın ardından Nagelsmann'ın takımla ayrı, ambulans uçakla Münih'e döneceği bilgisi paylaşıldı.