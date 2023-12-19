Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini yeniledi Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Alman ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

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Alman devi Bayern Münih kulübüne 10 yaşındayken adım atan ve devamında tarih yazan Thomas Müller, kendisini 2025 yılına kadar Alman devine bağlayan yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Thomas Müller'in bir sezon daha FC Bayern'de kalacak olmasından çok memnunuz. O hem saha içinde hem de saha dışında bir lider, her zaman bir rol model ve tüm takım için inanılmaz değerli. Thomas saha içinde ve saha dışında açık ve pozitif tavrıyla takımı destekliyor.

"Bayern'deki yolculuğumun devam etmesinden mutluyum"

34 yaşındaki Alman forvetin ilk sözleri ise, şöyle oldu:

Bayern'deki yolculuğumun devam etmesinden mutluyum. Takımın başarısı için üzerime düşeni yapmak istiyorum. Taraftarlarımızı gollerle, asistlerle, oyuna olan sevgimle, futbol tutkumla ve daha birçok şampiyonlukla heyecanlandırmak istiyorum.

Bayern Münih'te iz bırakmayı başardı

Kulübün tüm zamanların en fazla forma giyenleri listesinde Sepp Maier'in (706) ardından ikinci sırada yer alan Müller şu ana kadar Bayern Münih formasıyla 684 maça çıktı, 237 gol attı.

Bundesliga'daki ilk maçına 15 Ağustos 2008'de Allianz Arena'da çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 12 kez Bundesliga şampiyonluğu, 2'şer defa UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA Süper Kupası zaferi yaşarken DFB Kupası'nı 6, Almanya Süper Kupası'nı 8 kez kazandı.